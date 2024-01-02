В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. О начале работы сирены опасности он сообщил в 14:27 мск.
- РИА Новости
«В Белгороде отменён сигнал ракетной опасности», — написал Гладков в Telegram.
2 января украинские войска вновь обстреляли Белгород. Один человек погиб и пятеро пострадали. На подлёте к городу было сбито восемь воздушных целей.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен