В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. О начале работы сирены опасности он сообщил в 14:27 мск.

РИА Новости

«В Белгороде отменён сигнал ракетной опасности», — написал Гладков в Telegram. 2 января украинские войска вновь обстреляли Белгород. Один человек погиб и пятеро пострадали. На подлёте к городу было сбито восемь воздушных целей.