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Гладков заявил, что ВСУ выпустили за сутки 194 снаряда по Белгородской области

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Украинские военные выпустили 31 декабря 194 снаряда по Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков заявил, что ВСУ выпустили за сутки 194 снаряда по Белгородской области
  • Gettyimages.ru

По его данным, самому интенсивному обстрелу подвергся Белгородский район, пострадавших и разрушений нет.

«В результате обстрела (посёлка Красного. — RT) погиб один мирный житель. Ещё один человек ранен — это женщина», — написал Гладков.

30 декабря в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.

По последним данным, число погибших после атаки ВСУ на Белгород увеличилось до 25.

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