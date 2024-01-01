Гладков заявил, что ВСУ выпустили за сутки 194 снаряда по Белгородской области
- Gettyimages.ru
По его данным, самому интенсивному обстрелу подвергся Белгородский район, пострадавших и разрушений нет.
«В результате обстрела (посёлка Красного. — RT) погиб один мирный житель. Ещё один человек ранен — это женщина», — написал Гладков.
30 декабря в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.
По последним данным, число погибших после атаки ВСУ на Белгород увеличилось до 25.