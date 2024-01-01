Гладков заявил, что ВСУ выпустили за сутки 194 снаряда по Белгородской области

Украинские военные выпустили 31 декабря 194 снаряда по Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, самому интенсивному обстрелу подвергся Белгородский район, пострадавших и разрушений нет.

«В результате обстрела (посёлка Красного. — RT) погиб один мирный житель. Ещё один человек ранен — это женщина», — написал Гладков.

30 декабря в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.

По последним данным, число погибших после атаки ВСУ на Белгород увеличилось до 25.