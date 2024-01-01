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Почти 180 объектов портовой инфраструктуры Украины уничтожены

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Почти 180 объектов портовой инфраструктуры Украины уничтожены взрывами.
Почти 180 объектов портовой инфраструктуры Украины уничтожены
  • РИА Новости

«По состоянию на конец 2023 года почти 180 объектов портовой инфраструктуры были полностью или частично уничтожены», — сообщает украинское издание «Украинская правда» со ссылкой на замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Юрия Васькова.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко ранее заявил, что в 2023 году было повреждено или разрушено 63% объектов инфраструктуры Киева.

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил об уничтожении музея украинского националиста Романа Шухевича в результате взрывов.

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