Почти 180 объектов портовой инфраструктуры Украины уничтожены взрывами.

«По состоянию на конец 2023 года почти 180 объектов портовой инфраструктуры были полностью или частично уничтожены», — сообщает украинское издание «Украинская правда» со ссылкой на замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Юрия Васькова.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко ранее заявил, что в 2023 году было повреждено или разрушено 63% объектов инфраструктуры Киева.

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил об уничтожении музея украинского националиста Романа Шухевича в результате взрывов.