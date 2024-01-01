Воздушную тревогу объявили по всей Украине

Сигнал воздушной тревоги объявили на всей территории Украины.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что сирены прозвучали практически одновременно во всех регионах страны.

Мэр Львова Андрей Садовой ранее сообщил об уничтожении музея украинского националиста Романа Шухевича в результате взрывов.

Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении одной из ТЭС на востоке страны в результате взрывов.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что в 2023 году было повреждено или разрушено 63% объектов инфраструктуры Киева.