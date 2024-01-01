Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что данные соцопросов свидетельствуют о провале Украины в информационной войне с Россией.

В интервью YouTube-каналу «Новини.LIVE» он сказал, что соцопросы на Украине показывают сильное снижение доверия народа к пропаганде в СМИ.

Украинцы гораздо больше доверяют информации из каналов в Telegram, причём в мессенджере доминируют именно российские медиа, отметил Бортник.

«Мы уже проиграли эту информационную войну, мы уже проигрываем нарративы», — заявил он.

Ранее бывший командующий подразделением польского спецназа генерал Роман Полько заявил, что командование ВСУ провалило контрнаступление, потому что Киев сделал ставку на пропаганду, а не на успехи на фронте.

Украинский политолог Вадим Карасёв высказал предположение, что Киев и Запад постепенно готовят общественное мнение к завершению конфликта с Россией.