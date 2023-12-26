RT в Telegram
Подпишись

Польский генерал: Киев искал успехи в пропаганде, а не на фронте

Короткая ссылка
Командование ВСУ провалило контрнаступление, потому что Киев сделал ставку на пропаганду, а не на успехи на фронте, считает бывший командующий подразделением польского спецназа генерал Роман Полько.
Польский генерал: Киев искал успехи в пропаганде, а не на фронте
  • AP
  • © Alex Babenko

Военный дал интервью порталу wPolityce.pl, в котором рассказал о причинах провала украинских войск.

«Фактически, вместо того, чтобы искать успехов на фронте, они искали пропагандистских успехов, рассчитывая на какой-то лёгкий успех и распыляя свои силы в различных направлениях», — уверен Полько.

Он также назвал причиной неудач Киева «мозаику вооружения и командования»: если украинских военных обучают на Западе, то их обучают немцы, французы, американцы, и все делают это по-разному.

26 декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что главная задача СВО в 2023 году по срыву контрнаступления ВСУ успешно выполнена, в том числе благодаря созданию оборонительных рубежей.

По данным министра на 19 декабря, с начала контрнаступления, которое стартовало 4 июня, противник был остановлен и потерял 159 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить