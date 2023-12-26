Польский генерал: Киев искал успехи в пропаганде, а не на фронте

Командование ВСУ провалило контрнаступление, потому что Киев сделал ставку на пропаганду, а не на успехи на фронте, считает бывший командующий подразделением польского спецназа генерал Роман Полько.

Военный дал интервью порталу wPolityce.pl, в котором рассказал о причинах провала украинских войск.

«Фактически, вместо того, чтобы искать успехов на фронте, они искали пропагандистских успехов, рассчитывая на какой-то лёгкий успех и распыляя свои силы в различных направлениях», — уверен Полько.

Он также назвал причиной неудач Киева «мозаику вооружения и командования»: если украинских военных обучают на Западе, то их обучают немцы, французы, американцы, и все делают это по-разному.

26 декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что главная задача СВО в 2023 году по срыву контрнаступления ВСУ успешно выполнена, в том числе благодаря созданию оборонительных рубежей.

По данным министра на 19 декабря, с начала контрнаступления, которое стартовало 4 июня, противник был остановлен и потерял 159 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.