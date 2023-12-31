Владимир Зеленский лично отдал приказ главе ГУР Украины Кириллу Буданову о массированном ударе ВСУ по Белгороду 30 декабря.

Об этом сообщил источник RT в силовых структурах.

Исполнителем теракта стал личный состав нацбатальона «Кракен» под командованием Сергея Величко. Националисты быстро выдвинулись на позиции и атаковали город из РСЗО, после чего отошли в тыловые районы Харьковской области.

Ранее сообщалось о ликвидации Величко, но эта информация не подтвердилась.

30 декабря в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число жертв удара украинских военных по Белгороду увеличилось до 24.