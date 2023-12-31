RT: Зеленский лично отдал приказ главе ГУР Буданову об ударе по Белгороду
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Об этом сообщил источник RT в силовых структурах.
Исполнителем теракта стал личный состав нацбатальона «Кракен» под командованием Сергея Величко. Националисты быстро выдвинулись на позиции и атаковали город из РСЗО, после чего отошли в тыловые районы Харьковской области.
Ранее сообщалось о ликвидации Величко, но эта информация не подтвердилась.
30 декабря в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число жертв удара украинских военных по Белгороду увеличилось до 24.