Гладков: мужчина погиб, один человек пострадал при обстреле ВСУ посёлка Красное
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«К большому горю, погиб дедушка. В момент обстрела он находился в продуктовом магазине, травмы, полученные им от осколков снаряда, были несовместимы с жизнью», — говорится в сообщении.
Кроме того, пострадала продавец магазина. В настоящий момент её госпитализировали.
Также в результате атаки повреждения получила линия электропередачи, добавил Гладков.
30 декабря в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число жертв удара украинских военных по Белгороду увеличилось до 24.