Гладков: мужчина погиб, один человек пострадал при обстреле ВСУ посёлка Красное

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мужчина погиб, ещё один человек пострадал в результате обстрела посёлка Красное со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом он написал в Telegram.

«К большому горю, погиб дедушка. В момент обстрела он находился в продуктовом магазине, травмы, полученные им от осколков снаряда, были несовместимы с жизнью», — говорится в сообщении.

Кроме того, пострадала продавец магазина. В настоящий момент её госпитализировали.

Также в результате атаки повреждения получила линия электропередачи, добавил Гладков.

30 декабря в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число жертв удара украинских военных по Белгороду увеличилось до 24.