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Брат погибшей при обстреле украинцами Белгорода рассказал RT о гибели сестры

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Сестра Дмитрия погибла в результате обстрела украинцами Белгорода. Также ранения получили дети девушки (восьми месяцев и восьми лет). Как рассказал RT брат погибшей, одной из пострадавших девочек ампутировали ногу из-за террористической атаки.
Брат погибшей при обстреле украинцами Белгорода рассказал RT о гибели сестры
  • РИА Новости

«Пошли за подарками, погулять на ёлке, не стали идти на «Родину» [остановку], пошли почему-то на «Маяк». И на остановке уже прогремел взрыв», — рассказал он.

По его словам, в настоящий момент младшая племянница в стабильном тяжёлом состоянии в реанимации, ей ампутировали ногу, старшая — в травматологии, у неё осколочное ранение ноги.

О смерти сестры Дмитрию рассказал следователь, который позвонил с её телефона. Викторию пытались спасти, но, помимо повреждённых ног, у неё было смертельное осколочное ранение головы.

Женщина была в декрете, работала нянечкой в детсаду. Она и её брат с начала СВО активно помогали нашим бойцам на передовой, организовывали сборы и отвозили гумпомощь.

30 декабря в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число жертв удара украинских военных по Белгороду увеличилось до 24.

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