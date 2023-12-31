Брат погибшей при обстреле украинцами Белгорода рассказал RT о гибели сестры
- РИА Новости
«Пошли за подарками, погулять на ёлке, не стали идти на «Родину» [остановку], пошли почему-то на «Маяк». И на остановке уже прогремел взрыв», — рассказал он.
По его словам, в настоящий момент младшая племянница в стабильном тяжёлом состоянии в реанимации, ей ампутировали ногу, старшая — в травматологии, у неё осколочное ранение ноги.
О смерти сестры Дмитрию рассказал следователь, который позвонил с её телефона. Викторию пытались спасти, но, помимо повреждённых ног, у неё было смертельное осколочное ранение головы.
Женщина была в декрете, работала нянечкой в детсаду. Она и её брат с начала СВО активно помогали нашим бойцам на передовой, организовывали сборы и отвозили гумпомощь.
30 декабря в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число жертв удара украинских военных по Белгороду увеличилось до 24.