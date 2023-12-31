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Минобороны: ВС России уничтожили ударами до 200 наёмников в Харькове

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В Минобороны России заявили, что ударами по Харькову были уничтожены до 200 иностранных наёмников.
Минобороны: ВС России уничтожили ударами до 200 наёмников в Харькове
  • РИА Новости

Уточняется, что наёмники располагались в «Харьков Палас», как и представители ГУР и ВСУ, ответственные за теракт в Белгороде.

«Там же находились до 200 иностранных наёмников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска в ответ на теракт в Белгороде поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове.

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