Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев выразил соболезнования в связи с обстрелом Белгорода со стороны украинцев.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат полпреда.

«От имени всех жителей Уральского федерального округа и от себя лично выражаю слова поддержки всем белгородцам. Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших от вероломной ракетной атаки ВСУ на Белгород», — говорится в обращении Якушева.

Вместе с этим он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Белгородцы, Урал с вами, и мы готовы оказать всю необходимую помощь», — добавил полпред.

Он также отметил, что 30 декабря украинцы вели прицельный огонь по новогодней ёлке и катку, торговым центрам, жилым домам.

Согласно последним данным, в результате обстрела украинцами Белгорода погибли 22 человека.

В российском Минобороны сообщили, что украинцы атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении. Вместе с этим удар был нанесён реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.