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Силы ПВО России сбили украинский БПЛА над Курской областью

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В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО сбили украинский дрон самолётного типа над Курской областью.

«Сегодня ночью пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — цитирует ведомство ТАСС.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области.

30 декабря в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении. Вместе с этим удар был нанесён реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

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