Силы ПВО России сбили украинский БПЛА над Курской областью
«Сегодня ночью пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — цитирует ведомство ТАСС.
Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области.
30 декабря в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении. Вместе с этим удар был нанесён реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.