Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о ситуации в Белгороде после украинского обстрела.

Он отметил в своём Telegram-канале, что уже доложил об обстановке в городе президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину.

К настоящему моменту все главы силовых структур представили ему доклады о последствиях массированного удара и о тех мерах, которые принимаются.

«На сегодняшний день 108 человек ранено, из них 15 детей. Пять детей и 12 взрослых находятся в тяжёлом состоянии. 14 человек погибли, трое из них — дети. Я искренне приношу самые глубокие соболезнования всем семьям погибших, понимаю, что нет таких слов, которые могли бы утешить это горе», — добавил Гладков.

По его словам, уже начались работы по оценке ущерба. Проводится поквартирный, подомовой обход. Людям предлагают покинуть повреждённые квартиры и отправиться в пункты временного размещения. Последние уже определены.

«На сегодняшний момент у нас есть информация о повреждении более 100 автомобилей, большая часть уничтожена полностью — сгорели. Повреждения выявлены в 22 МКД, большое количество коммерческих объектов, торговых центров, магазинов», — добавил губернатор.

Правительство Белгородской области перешло на круглосуточный режим работы.

«И принято решение об отмене массовых мероприятий на территории всех девяти приграничных муниципальных образований, плюс Белгород и Яковлевский городской округ», — заключил он.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

По данным МЧС России на 17:58 мск, в результате обстрела Белгорода украинцами погибли 12 взрослых и два ребёнка. Ещё 108 человек, включая 15 детей, пострадали.