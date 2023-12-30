Пушилин выразил соболезнования в связи с обстрелом Белгорода украинцами

Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования в связи с обстрелом украинцами Белгорода.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в Белгороде от жестоких обстрелов со стороны украинских вооружённых формирований. Желаю скорейшего выздоровления раненым», — написал он в Telegram.

Пушилин отметил, что, к сожалению, жителям ДНР хорошо известно, что такое жить под обстрелами.

«Эти бесчеловечные приёмы врага — обстреливать мирные кварталы. Без какой-либо военной целесообразности. Просто от злости и безысходности», — добавил руководитель республики.

Вместе с этим он подчеркнул, что украинцы обостряют агрессию против мирных граждан особенно в праздничные дни, в связи с чем призвал к предельной внимательности в новогодние праздники.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

По последним данным МЧС России, в результате обстрела Белгорода украинцами погибли 12 взрослых и два ребёнка. Ещё 108 человек, включая 15 детей, пострадали.