Пушилин выразил соболезнования в связи с обстрелом Белгорода украинцами
- РИА Новости
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в Белгороде от жестоких обстрелов со стороны украинских вооружённых формирований. Желаю скорейшего выздоровления раненым», — написал он в Telegram.
Пушилин отметил, что, к сожалению, жителям ДНР хорошо известно, что такое жить под обстрелами.
«Эти бесчеловечные приёмы врага — обстреливать мирные кварталы. Без какой-либо военной целесообразности. Просто от злости и безысходности», — добавил руководитель республики.
Вместе с этим он подчеркнул, что украинцы обостряют агрессию против мирных граждан особенно в праздничные дни, в связи с чем призвал к предельной внимательности в новогодние праздники.
Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.
По последним данным МЧС России, в результате обстрела Белгорода украинцами погибли 12 взрослых и два ребёнка. Ещё 108 человек, включая 15 детей, пострадали.