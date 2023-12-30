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Аналитик Бескрестнов: важный объект уничтожен на Украине из-за предательства

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Российские войска активно выслеживают цели на Украине, из-за передачи данных предателями уничтожен важный объект ВПК. Об этом заявил украинский военный эксперт Сергей Бескрестнов.

«Очень Россия выслеживает наши предприятия, очень активно выслеживает», — приводит его слова издание «СТРАНА.ua».

Бескрестнов подчеркнул, что на Украине «очень много предателей», которые передают информацию российской армии.

«На одном производственном предприятии был уничтожен ангар с готовой продукцией, очень большой ущерб понесли», — сказал аналитик.

Ранее издание The Economist сообщило, что Вооружённые силы России нанесли ракетные удары по местам, где производились ракеты и беспилотники для ВСУ.

По данным Минобороны России, подразделения российской армии за неделю нанесли 50 групповых и один массированный удар по объектам ВСУ в зоне проведения спецоперации. 

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