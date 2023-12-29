RT в Telegram
Подпишись

Economist: Россия нанесла удары по месту производства ракет и дронов ВС Украины

Короткая ссылка
Вооружённые силы России нанесли ракетные удары по местам, где производились ракеты и беспилотники для ВСУ.
Economist: Россия нанесла удары по месту производства ракет и дронов ВС Украины
  • РИА Новости

Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источник.

Как сказано в материале, российские войска наносили преимущественно удары по оборонным объектам, часть из которых связана с производством ракет и дронов.

«Атаки имели стратегическое значение для противника», — пишет издание.

Уточняется, что операция по уничтожению предприятий, которые выпускают данные виды вооружений, может снизить потенциал ВС Украины.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что взрывы прогремели ночью и утром на ряде объектов на Украине.

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что Вооружённые силы России поразили одно из мощных предприятий Украины.

Бывший полковник СБУ Олег Стариков заявил, что ВС России нанесли удары по западному оружию на авиабазах Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить