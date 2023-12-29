Economist: Россия нанесла удары по месту производства ракет и дронов ВС Украины

Вооружённые силы России нанесли ракетные удары по местам, где производились ракеты и беспилотники для ВСУ.

Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источник.

Как сказано в материале, российские войска наносили преимущественно удары по оборонным объектам, часть из которых связана с производством ракет и дронов.

«Атаки имели стратегическое значение для противника», — пишет издание.

Уточняется, что операция по уничтожению предприятий, которые выпускают данные виды вооружений, может снизить потенциал ВС Украины.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что взрывы прогремели ночью и утром на ряде объектов на Украине.

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что Вооружённые силы России поразили одно из мощных предприятий Украины.

Бывший полковник СБУ Олег Стариков заявил, что ВС России нанесли удары по западному оружию на авиабазах Украины.