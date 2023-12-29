В Запорожской области российские спецслужбы сорвали провокацию украинских спецслужб, которая могла привести к жертвам среди мирного населения.

По словам сотрудника спецслужб России, в Telegram ранее появились сведения о планирующихся митингах в крупных городах региона.

«Выяснилось, что целью данных призывов являлось только лишь собрать в определённом месте большое количество людей. После чего с большой долей вероятности могла произойти провокация, которая привела бы ко множеству жертв», — цитирует его РИА Новости.

По словам собеседника агентства, цель подобных провокаций — запугать людей и дискредитировать действующую власть.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что власти Украины замыслили провокацию с использованием отравляющих веществ западного производства, чтобы обвинить Россию в якобы преднамеренном использовании химического оружия.

Дипломат пожелала украинцам на Новый год избавиться от неонацистов в Киеве.