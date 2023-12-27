RT в Telegram
Подпишись

Захарова пожелала украинцам на Новый год избавиться от неонацистов в Киеве

Короткая ссылка
Народу Украины в новом году следует поскорее избавиться от неонацистов, которые «засели в Киеве». Такое пожелание жителям страны адресовала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Захарова пожелала украинцам на Новый год избавиться от неонацистов в Киеве
  • РИА Новости

Выступая на еженедельном брифинге, дипломат отметила, что эти неонацисты разрушают страну и лишают её народ надежды на лучшее будущее, лишь бы угодить своим «западным хозяевам».

«На пороге 2024 года хотели бы пожелать украинцам поскорее избавиться от засевших в Киеве неонацистов, которые в угоду своим западным хозяевам превращают страну в выжженное поле, лишая людей исторической памяти и надежды на будущее», — отметила Захарова.

Другой темой брифинга стала антироссийская провокация с применением химического оружия, которую, по словам Захаровой, может готовить Киев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить