В Харькове возникли проблемы с электричеством на фоне взрывов
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«В Харькове в результате массированной атаки возникли проблемы с электроснабжением», — написал он в своём Telegram-канале.
Мэр Харькова Игорь Терехов ранее заявил о повреждении производственного предприятия в городе на фоне трёх волн взрывов.
По его словам, за утро в городе было зафиксировано около 12 прилётов.
Очевидцы сообщили о взрывах в районе военного завода «Артём» в Киеве, находящегося неподалёку от станции метро «Лукьяновская».