В Харькове возникли проблемы с электричеством на фоне взрывов

Украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил о проблемах с электричеством в Харькове на фоне взрывов.

«В Харькове в результате массированной атаки возникли проблемы с электроснабжением», — написал он в своём Telegram-канале.

Мэр Харькова Игорь Терехов ранее заявил о повреждении производственного предприятия в городе на фоне трёх волн взрывов.

По его словам, за утро в городе было зафиксировано около 12 прилётов.

Очевидцы сообщили о взрывах в районе военного завода «Артём» в Киеве, находящегося неподалёку от станции метро «Лукьяновская».