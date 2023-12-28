Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал бессилием попытку представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова оправдать слова главы ГУР Кирилла Буданова о несостоявшемся «захвате» Крыма минувшим летом.

Ранее Юсов попытался оправдать слова Буданова о несостоявшемся «захвате» Крыма минувшим летом, объяснив эти заявления частью информационной борьбы.

Как отметил Смирнов, нынешние киевские власти и их действия являются сплошной информационной операцией Соединённых Штатов и других западных стран.

«А подобные заявления представителя ГУР — дешёвое оправдание собственного бессилия», — сказал он в беседе с РИА Новости.

В сентябре 2022 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.