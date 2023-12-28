ГУР МО Украины назвало информационной борьбой слова Буданова о «захвате» Крыма

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов попытался оправдать слова главы ГУР Кирилла Буданова о несостоявшемся «захвате» Крыма минувшим летом, объяснив эти заявления частью информационной борьбы.

В июле Буданов заявлял, что Крым «будет возвращён» в состав Украины силовым путём.

«Информация от военно-политического руководства — также инструмент влияния. Она делается тогда, когда это необходимо», — цитирует Юсова РИА Новости.

В сентябре 2022 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.