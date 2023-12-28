Киев принудительно эвакуировал из подконтрольной ВСУ части ДНР 100 тысяч человек

Киевские власти принудительно эвакуировали из подконтрольной Вооружённым силам Украины части Донецкой Народной Республики более 100 тыс. человек.

Об этом заявили в украинском Министерстве по вопросам реинтеграции.

Отмечается, что принудительная эвакуация из подконтрольной ВСУ части ДНР началась в августе 2022 года.

«С этого времени в её пределах в безопасные регионы переместились более 100 тыс. граждан», — говорится в сообщении.

Уточняется, что среди эвакуированных значатся более 13,2 тыс. детей.

30 сентября прошлого года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

Владимир Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия никому не позволит отторгнуть свои новые территории.