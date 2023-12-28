Киев принудительно эвакуировал из подконтрольной ВСУ части ДНР 100 тысяч человек
- РИА Новости
Об этом заявили в украинском Министерстве по вопросам реинтеграции.
Отмечается, что принудительная эвакуация из подконтрольной ВСУ части ДНР началась в августе 2022 года.
«С этого времени в её пределах в безопасные регионы переместились более 100 тыс. граждан», — говорится в сообщении.
Уточняется, что среди эвакуированных значатся более 13,2 тыс. детей.
30 сентября прошлого года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.
Владимир Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия никому не позволит отторгнуть свои новые территории.