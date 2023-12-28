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На Украине повысят налоги и лишат льгот бизнес ради поступлений в бюджет

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На Украине повысят налоги и лишат льгот юридические лица и физических лиц ради увеличения поступлений в бюджет, заявил украинский чиновник Анатолий Амелин.
На Украине повысят налоги и лишат льгот бизнес ради поступлений в бюджет
  • AFP

В своих соцсетях он заявил, что в стране ликвидируют упрощённую систему налогообложения для юрлиц и введут прогрессивную шкалу налогов для физлиц. Кроме того, любые поступления на карту физлиц будут облагаться налогом в размере 18%.

Также среди нововведений — рост акцизов на сигареты и алкоголь, отмена любых налоговых льгот, повышение ренты на новые газовые скважины и предоставление таможенникам права проведения следственных действий.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что не знает, откуда взять деньги на мобилизацию полумиллиона человек.

Искусственно увеличить такие расходы не получится — средств для этого просто нет, подчеркнул он.

Первый заместитель премьер-министра — министр экономики Украины Юлия Свириденко в интервью Financial Times заявила, что Киев намерен задержать пенсии, зарплаты учителям и госслужащим, если не получит помощь Запада.

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