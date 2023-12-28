Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Ясиноватой в ДНР

Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Ясиноватой в ДНР.

«Поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц... н. п. Ясиноватая — ранена девочка-подросток 2006 г. р.», — говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

Ранее мужчина пострадал возле ТЦ «Галактика» из-за сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на Петровский район Донецка.

23 декабря глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооружённые силы Украины подвергли обстрелам Донецкую Народную Республику. В результате этого ранения различной степени тяжести получили 11 мирных жителей.