Владимир Зеленский по итогам текущего года оказался в полной изоляции, так как от него отвернулись почти все главные партнёры, говорится в статье Responsible Statecraft.

Отмечается, что самым значимым отвернувшимся союзником для Зеленского были власти США.

«К его несчастью, это не первый случай в истории внешней политики США, когда Вашингтон проявляет свою благосклонность в другом месте, нанося серьёзный ущерб своим бывшим бенефициарам», — напомнил автор материала.

Кроме того, издание сообщило, что многие партнёры украинских властей активно намекают главе киевского режима на необходимость территориальных уступок для завершения конфликта. При этом мечта Зеленского о вступлении в НАТО становится более призрачной.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Зеленского отсутствует воля к миру.