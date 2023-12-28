RS: по результатам года Зеленский оказался почти в полной изоляции
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Отмечается, что самым значимым отвернувшимся союзником для Зеленского были власти США.
«К его несчастью, это не первый случай в истории внешней политики США, когда Вашингтон проявляет свою благосклонность в другом месте, нанося серьёзный ущерб своим бывшим бенефициарам», — напомнил автор материала.
Кроме того, издание сообщило, что многие партнёры украинских властей активно намекают главе киевского режима на необходимость территориальных уступок для завершения конфликта. При этом мечта Зеленского о вступлении в НАТО становится более призрачной.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Зеленского отсутствует воля к миру.