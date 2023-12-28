Медведев: СВО продолжится в 2024 году, целью является смещение бандеровского режима
- РИА Новости
В беседе с РИА Новости Медведев ответил на вопрос о возможности переговоров Москвы и Киева на фоне истощения запасов на Украине и Западе.
По словам зампреда Совбеза, «всё вполне очевидно».
«Спецоперация продолжится, её целью останется разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма», — сказал Медведев.
Он назвал смещение правящего в Киеве бандеровского режима «явно не декларируемой, но важнейшей и неизбежной целью».
Медведев выразил уверенность, что эта цель будет достигнута.
Ранее The New York Times писала, что Украине стоит пойти на переговоры с Россией после неудач ВСУ.