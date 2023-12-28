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Медведев: СВО продолжится в 2024 году, целью является смещение бандеровского режима

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Россия продолжит специальную военную операцию в 2024 году, важнейшей целью является смещение бандеровского режима на Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев: СВО продолжится в 2024 году, целью является смещение бандеровского режима
  • РИА Новости

В беседе с РИА Новости Медведев ответил на вопрос о возможности переговоров Москвы и Киева на фоне истощения запасов на Украине и Западе.

По словам зампреда Совбеза, «всё вполне очевидно».

«Спецоперация продолжится, её целью останется разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма», — сказал Медведев.

Он назвал смещение правящего в Киеве бандеровского режима «явно не декларируемой, но важнейшей и неизбежной целью».

Медведев выразил уверенность, что эта цель будет достигнута.

Ранее The New York Times писала, что Украине стоит пойти на переговоры с Россией после неудач ВСУ.

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