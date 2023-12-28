NYT: Украине стоит пойти на переговоры с Россией из-за провалов ВСУ

Украине стоит пойти на переговоры с Россией после неудач ВСУ, пишет The New York Times.

«Украина не должна упускать возможность положить конец кровопролитию», — говорится в материале.

Отмечается, что боевые действия истощают и военные, и человеческие ресурсы Украины, а контрнаступление не смогло подвинуть линии обороны.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что главная задача СВО в 2023 году по срыву контрнаступления ВСУ успешно выполнена.

Как сообщил начальник Генштаба ВС России — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов, потери украинских войск за полгода на всех направлениях составили около 160 тыс. человек.