NYT: Украине стоит пойти на переговоры с Россией из-за провалов ВСУ
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«Украина не должна упускать возможность положить конец кровопролитию», — говорится в материале.
Отмечается, что боевые действия истощают и военные, и человеческие ресурсы Украины, а контрнаступление не смогло подвинуть линии обороны.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что главная задача СВО в 2023 году по срыву контрнаступления ВСУ успешно выполнена.
Как сообщил начальник Генштаба ВС России — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов, потери украинских войск за полгода на всех направлениях составили около 160 тыс. человек.