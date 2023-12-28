Forbes: ВСУ за шесть недель потеряли на Днепре 50 лодок

Обозреватель Forbes Дэвид Экс со ссылкой на данные разведаналитика Эндрю Перпетуа заявил, что украинская морская пехота, снабжавшая личный состав ВСУ в районе населённого пункта Крынки на левом берегу Днепра, потеряла за полтора месяца 50 плавсредств.

«По данным аналитика Эндрю Перпетуа, около 50 лодок повреждены или затоплены», — сказал журналист.

При этом он добавил, что, чем больше украинских лодок повредят или потопят ВС России, тем ещё больше могут отчаяться украинцы.

«И тем больше странных судов они могут задействовать, чтобы обеспечить снабжение плацдарма в Крынках», — отметил Экс.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил предположение, что спецоперация завершится весной-летом 2024 года. По его мнению, есть все предпосылки к тому, что украинский фронт рухнет.

Также украинский генерал Александр Тарнавский заявил, что 2024 год станет ещё более тяжёлым для ВСУ.