Командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский выразил мнение, что 2024 год может оказаться для ВС Украины ещё более тяжёлым из-за необходимости закончить боевые действия.

Об этом пишет BBC.

«Думаю, что 2024 год будет, возможно, ещё более сложным, так как мы должны заканчивать ведение боевых действий», — отметил он, добавив, что ситуация на фронте «напряжённо сложная».

Тарнавский уточнил, что ВСУ для успеха на поле боя нужны дополнительные силы и средства, хотя и это не гарантирует результата.

«Сколько бы ресурсов не было — этого всё равно мало», — заявил украинский генерал.

Комментируя слухи о своём увольнении, он сказал, что готов к отставке, если она произойдёт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ЕС испытывает серьёзные противоречия по вопросу оказания помощи Киеву.

Как писало издание Newsweek, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный потребовал больше помощи после поражений украинских войск.