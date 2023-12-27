Украинский генерал Тарнавский: 2024 год станет ещё более тяжёлым для ВСУ
Об этом пишет BBC.
«Думаю, что 2024 год будет, возможно, ещё более сложным, так как мы должны заканчивать ведение боевых действий», — отметил он, добавив, что ситуация на фронте «напряжённо сложная».
Тарнавский уточнил, что ВСУ для успеха на поле боя нужны дополнительные силы и средства, хотя и это не гарантирует результата.
«Сколько бы ресурсов не было — этого всё равно мало», — заявил украинский генерал.
Комментируя слухи о своём увольнении, он сказал, что готов к отставке, если она произойдёт.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ЕС испытывает серьёзные противоречия по вопросу оказания помощи Киеву.
Как писало издание Newsweek, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный потребовал больше помощи после поражений украинских войск.