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Бывший артист Якут рассказал о том, как работает с «Градами» в зоне СВО

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Реактивные «Грады» могут не только «перепахивать гектары», но и «ювелирно» бить в блиндаж ВСУ, рассказал военкору RT Филиппу Прокудину опытный артиллерист Якут, который ранее работал артистом.
Бывший артист Якут рассказал о том, как работает с «Градами» в зоне СВО
  • РИА Новости

«Если по нам летит с той стороны, значит, мы на этот раз смогли задеть их за живое, значит, как говорят, «зашло». Нам, артистам, без внимания и аплодисментов сложно. Но с этим всё хорошо: на той стороне нас знают и помнят», — рассказал Якут.

Позиции противника находят бойцы расчёта БПЛА с позывными Беркут, Танцор и Леший. Они не только наводят «Грады», но и сами бьют дронами-камикадзе по противнику.

Ранее расчёты РСЗО «Град» десантников Южной группировки войск уничтожили позиции с украинской пехотой на Артёмовском направлении.

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