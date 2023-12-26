RT в Telegram
Подпишись

Расчёты РСЗО «Град» ВС России уничтожили позиции с пехотой ВСУ под Артёмовском

Короткая ссылка
Расчёты РСЗО «Град» десантников Южной группировки войск уничтожили позиции с украинской пехотой на Артёмовском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в ходе нанесения огневого поражения было уничтожено до взвода пехоты противника.

Ранее расчёт САУ «Мста-С» уничтожил укреплённые позиции ВСУ на Купянском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить