Расчёты РСЗО «Град» ВС России уничтожили позиции с пехотой ВСУ под Артёмовском

Расчёты РСЗО «Град» десантников Южной группировки войск уничтожили позиции с украинской пехотой на Артёмовском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в ходе нанесения огневого поражения было уничтожено до взвода пехоты противника.

Ранее расчёт САУ «Мста-С» уничтожил укреплённые позиции ВСУ на Купянском направлении.