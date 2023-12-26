Расчёты РСЗО «Град» ВС России уничтожили позиции с пехотой ВСУ под Артёмовском
Расчёты РСЗО «Град» десантников Южной группировки войск уничтожили позиции с украинской пехотой на Артёмовском направлении.
Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, в ходе нанесения огневого поражения было уничтожено до взвода пехоты противника.
Ранее расчёт САУ «Мста-С» уничтожил укреплённые позиции ВСУ на Купянском направлении.
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