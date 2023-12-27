«Больше летаешь — лучше попадаешь»: как защищает Донецк батарея РСЗО

Они не мечтали о военной карьере, но понадобились стране на передовой, и теперь у них новая работа, и делать эту работу надо профессионально. Как работают расчёты реактивных «Градов» и пилоты FPV-дронов из артиллерийской разведки — в репортаже корреспондента RT.

«Нам, артистам, без внимания и аплодисментов сложно»

«Ещё семь!» — выдаёт рация у Якута, исполняющего обязанности старшего офицера батареи.

«Семь!» — сразу передаёт Якут наводчику «Града» Али. Боевая машина срывается с места, Якут на легковой летит сзади. Километра через три автомобили съезжают с обочины. Реактивная система залпового огня (РСЗО) встаёт на позицию, Али прыгает из кабины, наводится — буссоль, прибор управления огнём, давно ждала на месте — и бежит обратно в кабину. Установка содрогается от залпа, одна за другой семь ракет уходят в небо.

Только частью пакета ракет в батарее, которой командует офицер с позывным Дизайнер, стреляют, потому что научились бить из РСЗО ювелирно. Вообще-то задача реактивщиков — не столько работать по одной точке, сколько накрывать огненным штормом огромные площади. Но Якут уверяет, что одно другому не мешает и можно мощным налётом не только перепахивать гектары, но и поражать цели практически точечно.

«В форточку, как стволка (ствольная артиллерия. — RT) или дроны, не забросим, но в блиндаж попадём. Вернее, уже попадали», — уточняет Якут. Мобилизованные стали профессиональными артиллеристами не только потому, что получили навыки и знания, а потому, что горят своей работой и считают её самой интересной. «Интересна контрбатарейная борьба, интересно стрелять с двух-трёх машин в одну точку, много интересного», — развивает мысль Якут.

Наводчик реактивной системы «Град», позывной Али

RT

На гражданке Якут был артистом — певцом и ведущим, играл в КВН. Артистом остался и в артиллерии, уверяет он, каждое «выступление» — стрельбу по укреплениям, живой силе, движущейся мишени — он старается сделать ярким и запоминающимся. И чаще всего это удаётся.

«Богема на войне?» — спрашиваю у бойца.

«Богема на войне, — соглашается Якут. — И если по нам летит с той стороны, значит, мы на этот раз смогли задеть их за живое, значит, как говорят, «зашло». Нам, артистам, без внимания и аплодисментов сложно. Но с этим всё хорошо, на той стороне нас знают и помнят».

«Банка», «Коса» и «Лиса» без сусликов

Начальник автобазы, станочник и горный мастер — все люди состоявшиеся, при хороших зарплатах и должностях. Никогда ни о какой военной карьере не мечтали. А сейчас все они — расчёт БПЛА, который в одной из комнат заброшки на окраине Донецка планирует удары по врагу. Бойцы с позывными Беркут, Леший и Танцор.

«Никто, наверное, не поверил, что с должности начальника автобазы можно уйти воевать? Или станочника — это же рабочая аристократия, как и горный мастер?» — задаю вопрос. Командир расчёта с позывным Беркут улыбкой даёт понять, что вопрос оценил, но отвечает серьёзно: «Повестка пришла — пошёл. Стране надо».

Сейчас все трое смотрят на карту, Беркут с несколько страдальческим выражением лица. Только что в заброшке рация прохрипела голосом командира батареи Дизайнера: «Сколько готовых? Тремя отработать в час «Ч» по переднему краю по целям в квадрате. Снизить активность ***** (отвратительных людей. — RT)».

Несмотря на явно неуставные выражения, это приказ. Тот самый, который не обсуждается, а подлежит немедленному выполнению точно и в срок. Беркут, Леший и Танцор служат в артразведке реактивного дивизиона и, помимо рекогносцировки с воздуха, занимаются охотой на противника с помощью дронов-камикадзе.

Поэтому Беркут ищет на карте цели, которые он мог бы гарантированно поразить дронами-камикадзе и сообщить комбату. Задача, хотя и выглядит внешне просто, была поставлена творческая. Среди многих разведанных и нанесённых целей надо найти те, что досягаемы прямо сейчас, и удары по которым чувствительны для противника.

Командир расчёта БПЛА Беркут

RT

Поколебавшись, боец взял рацию и предлагает: «Дизайнер — Беркуту (в радиоэфире принято сначала проговаривать позывной того, к кому обращаешься, а после свой в дательном падеже, слово «ответь» между позывными принято пропускать. — RT)», «Банка», «Коса» и «Лиса» (условные наименования привязок на местности изменены. — RT)».

Рация после паузы отзывается — комбат сверился с картой. Для него это вовсе не абстрактные точки. Со своими разведчиками Дизайнер «облетал» на коптерах все позиции противника. Ценность каждой цели, вероятность там появления солдат врага Дизайнер взвесил и дал добро.

«Только чтобы ущерб нормальный был, а не покосившаяся антенна», — требует рация. «Есть, — отзывается Беркут и, положив тангенту, сообщает бойцам расчёта: — Если командир сказал: «Лиса», значит, «Лиса». И никаких сусликов».

Расчёт трогается в путь — из заброшки к точке старта короткими перебежками. Перед тем как беспилотник уйдёт в небо с «аэродрома», надо ещё выставить ретранслятор — FPV-дроны управляются только по прямому лучу. По этой конструкции, которую иногда красиво называют антенной бегущей волны, бэпэлэашников обычно и вычисляют — если вражеский оператор на экране видит на краю лесополосы или у здания характерные перекрестия «ретрика», то можно не сомневаться — скоро прилетит артиллерийский снаряд, или дрон, или что другое.

«Для разведки ничего не жалко — ни своим, ни чужим», — замечают бойцы, устанавливая камикадзе на площадку для взлёта. Поэтому воздух слушают очень внимательно. Сквозь уханье орудий и трескотню «стрелковки» — кто-то пытается сбить коптер из автомата — ухо ловит еле заметное «з-з-з-з-з». На этот раз тревога ложная, это соседи тоже летят на задание — бить противника.

Оператор FPV-дрона за боевой работой

RT

Взлёт проходит штатно. Дрон набирает высоту, и Беркут, сидя на пороге соседней комнаты, «летит» над лесополосами, разбитыми зданиями и уже брошенными позициями.

«Обходи. Левее, — Леший и Танцор видят в мониторе то же, что и «пилот», и подсказывают: — Это не «Коса» ещё… Так, правильно, вышел. Есть попадание!» Посмотреть на результаты работы не получится: из-за сильного ветра в воздух не подняли разведывательный дрон, с которого вели объективный контроль. Второй и третий камикадзе также идут на цели без корректировки.

«Одним «равняйсь — смирно» на войне не обойдёшься»

Дизайнер на командном пункте слушает донесения о том, что подтверждения попаданий не будет, — и это видно — без удовольствия. Но с расчётом согласен — рисковать разведывательным дроном в непогоду смысла нет. Когда пойдёт штурм, то беспилотник поднимут в воздух. А для того, чтобы враг только затих и помнил, что мы его не оставим в покое в любое время, можно атаковать и одними камикадзе, без дополнительной видеорегистрации.

Параллельно идут доклады и от расчётов «Градов» — они готовятся выйти на позиции для залпа. Из мобилизованных, воюющих под командованием Дизайнера, уже получились настоящие артиллеристы — сержанты могут и умеют работать как старшие офицеры батареи (СОБ). В бою каждый, как завещал Суворов, знает свой манёвр.

Комбат считает, что с бойцами ему и другим офицерам повезло: мобилизованные, пришедшие в армию в 2022-м, — это тысячи взрослых, ответственных мужчин. «С ними проще. Они состоявшиеся люди, у которых были работа, жёны, дети, у них есть зона ответственности», — объясняет он.

С другой стороны, это повышает и требования к офицеру. Люди с жизненным опытом, знающие себе цену, авторитет командира признают только в том случае, если за этим стоят знания, личное мужество и внимание к подчинённым.

Боец разведки артдивизиона на позиции

RT

«Одним «равняйсь — смирно» на войне с мужиками по 30—35 лет ты не обойдёшься, надо показать, что ты тоже чего-то стоишь, — отмечает Дизайнер. — Сложнее, но в нынешних условиях только так. Если говорить про сержантов, которых сделали СОБами, — из срочника ты СОБа не сделаешь. А нынешние мобилизованные понимают, что раз Родина призвала, то они нужны стране. Никто, кроме тебя. Это называется, как любят у нас говорить, сознательная дисциплина. Давайте начистоту: молодой человек к 25 годам только созревает, начинает понимать меру ответственности».

***

В заброшке от изучения карты Беркута, Лешего и Танцора отвлекает отчаянный писк — в ловушку попалась мышь, которые снуют тут стаями, поедая всё что можно — от сухпайков до элементов снаряжения. Экземпляр на этот раз изумительно крупный, отъевшийся. Леший снимает на телефон и комментирует, подражая официальному тону: «В результате проведённых мероприятий расчётом БПЛА уничтожено до х** украинских националистов и мышь. А потом нас спросят: а мышь-то вам что сделала?»

«Снял? Правильно. Фотоотчёт не забудь отправить. Без фотоотчёта никак», — отзывается строгим голосом Танцор.

Ударный дрон с зарядом от гранатомёта

RT

Беркут на иронические реплики бойцов не реагирует, ему снова надо выбирать цели. «Больше летаешь — лучше попадаешь, — говорит он сам себе. — Поэтому полетели».

Расчёт снова короткими перебежками идёт к площадке старта. И опять в воздух уходит камикадзе.