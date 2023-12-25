«Не надо орденов, я паспорт получил»: как живёт прифронтовая Херсонская область

Паспорт с двуглавым орлом они получили не по рождению, а выбрали Россию в дни, когда другие колебались. Пророссийским «коллаборантам» украинские националисты, СБУ и ВСУ обещали быструю и жестокую расправу. Однако жители Херсонской области проголосовали за то, чтобы вернуться в Россию. Как регион живёт сегодня — в репортаже корреспондента RT.

«Родина всегда прощает, слишком добрая Россия»

«Чтобы эти люди голосовали за Россию?» — от возмущения Виктор Викторович Подоляк, глава сельсовета села Стрелковое, даже встаёт с кресла и начинает расхаживать по кабинету. Так эмоционально он реагирует на рассказ о том, что на референдуме о вхождении в состав страны в 2022-м голосовали и те, кого зовут «ждунами» — желавшими возвращения Украины.

Байка эта ходит в посёлке с подачи одного из членов избиркомов той поры: дескать, были такие, кто помитинговал под жёлто-синими флагами, а потом бросил бюллетень «за» в урну.

Виктор Викторович это считает клеветой на односельчан. «Вы сами посудите, вот я бы пошёл голосовать за Украину? Вы себе такое представить можете? — горячится Виктор Викторович. — Я ж это всё видел своими глазами, как голосовали. И я ж сам ходил, звал на референдум. Так они, эти «ждуны», от меня бегали, петляли, в глаза боялись посмотреть. И было их совсем немного, по пальцам могу сосчитать».

Секретарь Анна заглядывает в кабинет, чтобы посмотреть, отчего шеф повышает голос, и сразу включается в разговор: «Зато на [местные] выборы почти все пошли».

«На выборы все пошли, — подтверждает уже успокоившийся глава сельсовета.— Да, на выборах они голосовали. Приняли и власть, и страну — про себя, может, по привычке возмущаются. Успокоятся скоро».

Обижаются Виктор Викторович и Анна не просто так — чтобы выбрать Россию, взять российский паспорт осенью 2022-го требовалось мужество. С украинской стороны угрожали уголовным преследованием, даже убийствами — это были не пустые угрозы, и они продолжают поступать.

Уехавшие на подконтрольные Киеву территории бывшие сограждане советовали посмотреть, куда качнётся ситуация — быть «ждуном» выглядело как вполне себе оправданная с точки зрения обывателя тактика выживания. В украинских блогосфере и СМИ (а их многие читали и смотрели — и по привычке, и из-за того, что на той стороне остались друзья и близкие) рассказывали о неминуемой «победе» с известными последствиями для «коллаборантов».

Но село, как и область в целом, пошло на референдум. И анекдоты про хитрых поселян типа изображённых в «Свадьбе в Малиновке» — «опять власть меняется» — кажутся Виктору Викторовичу оскорбительными для его земляков. Жители области и его села — не жертвы обстоятельств, а люди, сделавшие осознанный выбор в сложных условиях, настаивает он.

После эмоциональной вспышки Виктор Викторович и Анна успокаиваются, демонстрируют документы, чтобы показать, что в село возвращаются люди.

«Зато теперь они паспорта взяли и вновь приехавших консультируют — как паспорт получить, как документы переоформить. А этим «ждунам» мы же не можем ничего сказать, они такие же граждане, как и мы, — как будто жалуется секретарь. — Наша Родина всегда прощает, слишком добрая Россия…»

Да, по закону все равны — и те, кто вернул Россию на эти земли, и те, кто просто смирился, соглашается Виктор Викторович. Разве это справедливо? Но раз государство, которому он служит, решило, что это так, он с этим согласен. В конце концов, он сам за это проголосовал. И единицы погоды не делают.

«Исторические фильмы и реальность смешивались»

Сергей Заболотний, мастер боевых искусств, — один из тех, кто вынужденно покинул родной Херсон в 2022-м. Ушёл из города, в котором, по версии Киева, шатал как мог государственность бывшей УССР — с единомышленниками устраивал детские праздники и поэтические вечера. Судьба забросила его в маленький курортный городок на краю Херсонской области на черноморском побережье — Скадовск. Чтобы понять, чем историческая Россия отличается от бывшей УССР, нужна экскурсия по Скадовску, уверяет он.

Мастер боевых искусств Сергей Заболотний сожалеет об учениках, которые бежали на подконтрольные Киеву территории

RT

По пути к набережной — обязательной достопримечательности любого приморского города — рассказывает, как в феврале 2022-го понял: его жизнь изменится навсегда, пути назад уже не будет. Сергей ощутил после 2014-го, когда загорелся Донбасс: раз Крым, Донецк и Луганск отказались быть Украиной, то настанет и черёд его малой родины — Херсонщины.

«Когда я услышал стрельбу на мосту, понял: началось! Я надеялся на воссоединение с моей большой Родиной. По сердцу говорю… Исторические фильмы и реальность смешивались. А у меня слёзы от радости...» — волнуясь, вспоминает он февраль 2022-го.

Приход России, считает Сергей, спас его земляков от превращения в жителей страны третьего мира — бедных, озлобленных и ограниченных. Бывшая Украина по заветам украинских националистов начала деградировать из цивилизации городской, полной индустрии, в большое село.

«В 2022-м должны были сократить число полных средних школ, из 56 собирались оставить четыре, остальные 51 давали бы неполное среднее образование. А это значит, что и абитуриентов будет недобор в три университета, а потом и их сократят за нерентабельностью, как музыкальные школы и так далее. Ниже падать некуда. Если исчезнет образование, то в Херсоне делать нечего», — заключает он.

На набережной красуется стандартный туристический аттракцион — большое сердечко с надписью Skadovsk внутри. Такие стоят тысячами по городам и сёлам всей планеты, безликие и обязательные. Типовой атрибут неизменных, неотличимых друг от друга объектов для селфи.

А в 2023-м у Дома культуры появился памятник Пушкину, и Сергей ведёт показывать его мимо горельефа Скадовского — основателя города, польского шляхтича, принявшего православие и служившего России. «Видите, даже такой маленький курорт на краю страны связан с многосотлетней большой историей», — объясняет Сергей. И когда на площади в центре стоит скульптура русского поэта, город становится не просто придатком к кафе на набережной и многочисленным домам отдыха, а частью большой истории.

Уже в конце небольшого путешествия по Скадовску Сергей говорит о тех, кто не разделил с ним его путь, отказался от своих корней и истории. Это часть его бывших учеников и инструкторов, и это его боль, признаётся он.

Мурал с изображением журналистки Дарьи Дугиной, убитой украинскими спецслужбами

RT

«Это мой провал как сенсея, я смог дать им технику, обучил их и подготовил на мастерские степени, дал профессию, а зажечь их сердца не сумел — и они выбрали путь выгоды... 20 лет я преподавал — и, оказалось, что-то недосмотрел. Они получили от меня только ремесло, а суть осталась нераскрыта. Поэтому я пошёл работать преподавателем в университет, с учётом полученного опыта готовить учителей — тех, кто работает с детьми, чтобы дети выбирали не животом, а сердцем», — делится своими намерениями Сергей.

«Мы выбрали цивилизованный, человеческий путь»

Те, кто живёт в Херсонской области, выбрали Россию, и многие свой выбор подтверждают каждый день. Евгений Брыков, министр информационной политики области, рассказывает, что как-то владелец небольшого магазинчика показал ему один чат.

«Украинские активисты-националисты скидывают туда фамилии, имена, адреса, на каких машинах люди ездят, где торгуют. Он для них враг — потому что он торгует русскими продуктами на российской территории», — рассказывает Брыков про давление, под которым живут его земляки. Живут, работают, открывают дела, а не бегут с родной земли от угроз «защитников».

Министр информационной политики Херсонской области Евгений Брыков

RT

«Информационная война полноценная. Причём мы так не ведём себя, мы не запугиваем, а с той стороны действуют жёстко… Иногда кажется, что надо действовать так же, — останавливается Брыков и после короткой паузы продолжает. — Но я думаю — нет, прекрасно, что мы выбрали цивилизованный, человеческий путь. Вдолгую мы победим. Тактически страх выгоднее, но он разрушителен. А у нас путь победителя, победитель развивается сам и развивает».

При этом министр сам же сообщает, что Херсонская область — регион для юго-востока бывшей УССР специфический: с высокой долей сельского населения, украиноязычного. Он здесь официальный язык, и деревни нередко говорят на суржике. Эта земля сейчас — передний край России в самом буквальном смысле слова, линия фронта проходит прямо через область.

«Многие ребята, которые всего лишь год назад паспорт получили, в том числе у меня и многих других… — продолжает Брыков, подбирая слова, видимо, чтобы не звучать слишком торжественно. — Мы настолько здесь прониклись историей, тем, что мы этот паспорт получаем. Мне многие ребята местные говорят, мол, для меня паспорт России — это высшая награда. Мне не надо ничего больше. Мне не надо орденов, я паспорт получил, для меня это главное».

«Да, здесь реально ты себя ощущаешь на самом острие борьбы за страну. На границе всего понимаешь всю огромность государства, за что воюешь. Как это у Игоря Северянина: «Любовь! Россия! Солнце! Пушкин!» — завершает Брыков.