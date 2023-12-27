Главу ДНР Пушилина на Украине заочно приговорили к 15 годам тюрьмы

Главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина на Украине заочно приговорили к 15 годам лишения свободы и конфискации имущества.

Об этом говорится в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины.

Украинская сторона обвиняет главу российского региона в «коллаборационизме» и «посягательстве на территориальную целостность» Украины.

В ноябре одесский суд заочно приговорил к 15 годам тюрьмы действующего губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

30 сентября прошлого года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также руководители Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

Владимир Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.