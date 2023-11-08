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На Украине заочно приговорили губернатора Херсонской области к 15 годам тюрьмы

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Одесский суд заочно приговорил к 15 годам тюрьмы действующего губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
На Украине заочно приговорили губернатора Херсонской области к 15 годам тюрьмы
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Думская» со ссылкой на решение суда.

Приговор был вынесен Малиновским районным судом Одессы. Также украинский суд постановил конфисковать имущество Сальдо. 

В августе украинский суд заочно приговорил председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова к 15 годам тюрьмы по статье о госизмене.

30 сентября прошлого года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также руководители Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России. 

Владимир Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.

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