На Украине заочно приговорили губернатора Херсонской области к 15 годам тюрьмы
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Думская» со ссылкой на решение суда.
Приговор был вынесен Малиновским районным судом Одессы. Также украинский суд постановил конфисковать имущество Сальдо.
В августе украинский суд заочно приговорил председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова к 15 годам тюрьмы по статье о госизмене.
30 сентября прошлого года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также руководители Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.
Владимир Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.