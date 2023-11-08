На Украине заочно приговорили губернатора Херсонской области к 15 годам тюрьмы

Одесский суд заочно приговорил к 15 годам тюрьмы действующего губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Об этом сообщает издание «Думская» со ссылкой на решение суда.

Приговор был вынесен Малиновским районным судом Одессы. Также украинский суд постановил конфисковать имущество Сальдо.

В августе украинский суд заочно приговорил председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова к 15 годам тюрьмы по статье о госизмене.

30 сентября прошлого года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также руководители Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

Владимир Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.