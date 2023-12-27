СЦКК: ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка

ВС Украины сбросили один боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка.

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:20 — город Донецк (Петровский район): сброшен ВОП с БПЛА», — сообщает ведомство в Telegram.

Ранее украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Горловке.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что мирная жительница получила ранения из-за обстрела Куйбышевского района со стороны ВСУ.