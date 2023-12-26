Кулемзин: мирная жительница ранена при обстреле Куйбышевского района Донецка

Мирная жительница получила ранения из-за обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ.

Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«Во время обстрела Куйбышевского района по улице Лузина получила ранение женщина 1967 года рождения», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области один человек погиб и двое ранены в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинские войска открыли огонь по селу Курковичи.