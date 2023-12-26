В Херсонской области один человек погиб и двое ранены при обстреле ВСУ
- РИА Новости
Об этом в своём Telegram-канале заявил глава регионального правительства Андрей Алексеенко.
Он рассказал, что дрон ВСУ ударил по гражданской машине между Каховкой и Каирами. В результате был тяжело ранен житель Ростова-на-Дону, вёзший запчасти для гражданской техники.
Также ВСУ обстреляли двух жителей Горностаевского района.
«Один человек погиб на месте, другой тяжело ранен», — заявил он.
По информации Алексеенко, всего с начала года в результате обстрелов ВСУ погибли 94 человека, 871 пострадал.
Ранее украинские войска открыли огонь по селу Курковичи в Брянской области.
Также мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о пострадавшей при обстреле ВСУ мирной жительнице города.