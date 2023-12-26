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В Херсонской области один человек погиб и двое ранены при обстреле ВСУ

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В Херсонской области один человек погиб и двое ранены в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.
В Херсонской области один человек погиб и двое ранены при обстреле ВСУ
  • РИА Новости

Об этом в своём Telegram-канале заявил глава регионального правительства Андрей Алексеенко. 

Он рассказал, что дрон ВСУ ударил по гражданской машине между Каховкой и Каирами. В результате был тяжело ранен житель Ростова-на-Дону, вёзший запчасти для гражданской техники.

Также ВСУ обстреляли двух жителей Горностаевского района. 

«Один человек погиб на месте, другой тяжело ранен», — заявил он.

По информации Алексеенко, всего с начала года в результате обстрелов ВСУ погибли 94 человека, 871 пострадал.

Ранее украинские войска открыли огонь по селу Курковичи в Брянской области.

Также мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о пострадавшей при обстреле ВСУ мирной жительнице города.

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