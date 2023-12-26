СЦКК ДНР: ВС Украины выпустили шесть ракет по Горловке из РСЗО
Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22:50 — населённый пункт Новгородское — населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район). Выпущено шесть ракет из РСЗО», — сказано в сообщении.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что мирная жительница получила ранения из-за обстрела Куйбышевского района со стороны ВСУ.