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СЦКК ДНР: ВС Украины выпустили шесть ракет по Горловке из РСЗО

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Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Горловке.

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22:50 — населённый пункт Новгородское — населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район). Выпущено шесть ракет из РСЗО», — сказано в сообщении.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что мирная жительница получила ранения из-за обстрела Куйбышевского района со стороны ВСУ.

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