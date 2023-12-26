Группировка ВС России «Восток» сорвала три попытки ротации ВСУ в районе Новомихайловки и две в районе Старомайорского на Южно-Донецком направлении.

Об этом, как информирует ТАСС, рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

По его словам, также были поражены опорные пункты ВСУ, пункты временной дислокации и живая сила двух бригад противника у Новомихайловки, Константиновки, Антоновки, Пречистовки и Урожайного.

«Потери противника составили до 55 военнослужащих ВСУ, три пикапа и САУ «Акация», — говорится в сообщении.

Ранее бойцы «Ахмата» уничтожили двух наёмников из Колумбии под Артёмовском.

Также расчёты РСЗО «Град» ВС России уничтожили позиции с пехотой ВСУ под Артёмовском.