ВС России сорвали пять попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении
Об этом, как информирует ТАСС, рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
По его словам, также были поражены опорные пункты ВСУ, пункты временной дислокации и живая сила двух бригад противника у Новомихайловки, Константиновки, Антоновки, Пречистовки и Урожайного.
«Потери противника составили до 55 военнослужащих ВСУ, три пикапа и САУ «Акация», — говорится в сообщении.
Ранее бойцы «Ахмата» уничтожили двух наёмников из Колумбии под Артёмовском.
Также расчёты РСЗО «Град» ВС России уничтожили позиции с пехотой ВСУ под Артёмовском.