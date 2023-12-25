Лукашенко: Зеленский понял, что есть только один путь разрешения конфликта

Владимир Зеленский начинает понимать, что политический способ прекращения конфликта на Украине является единственным, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Думаю, что самый шанс — будем с ними (властями в Киеве. — RT) как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс. Если они им не воспользуются, будет вообще крах», — сказал он журналистам, его цитирует РИА Новости.

Лукашенко уверен, что «сейчас это уже и до политиков дошло».

«Военные поддавливают всегда, военные видят, что происходит. Давление очень сильное. Вы, наверное, по пресс-конференции Зеленского заметили, что он начинает понимать», — добавил белорусский лидер.

Ранее Зеленский заявил об отказе от переговоров с Россией.

Российский президент Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.