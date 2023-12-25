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Лукашенко: Зеленский понял, что есть только один путь разрешения конфликта

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Владимир Зеленский начинает понимать, что политический способ прекращения конфликта на Украине является единственным, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко: Зеленский понял, что есть только один путь разрешения конфликта
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

«Думаю, что самый шанс — будем с ними (властями в Киеве. — RT) как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс. Если они им не воспользуются, будет вообще крах», — сказал он журналистам, его цитирует РИА Новости.

Лукашенко уверен, что «сейчас это уже и до политиков дошло».

«Военные поддавливают всегда, военные видят, что происходит. Давление очень сильное. Вы, наверное, по пресс-конференции Зеленского заметили, что он начинает понимать», — добавил белорусский лидер.

Ранее Зеленский заявил об отказе от переговоров с Россией.

Российский президент Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.

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