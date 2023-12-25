Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что власти Украины, опасаясь ударов ВС России, перевели часть военного производства под землю.

Как передаёт РИА Новости, Рогов рассказал, что в Одесской, Киевской, Николаевской областях и в некоторых других регионах, подконтрольных киевскому режиму, построены подземные производства, где ведётся военное производство и сборка, в том числе дронов камикадзе украинского варианта с реактивными двигателями.

Власти Украины переводят военное производство под землю, поскольку опасаются авиаударов Вооружённых сил России, уточнил Рогов.

Ранее глава Центра противодействия коррупции Украины Дарья Каленюк сообщила, что украинское Минобороны не справляется с обеспечением армии.

Издание Military Watch Magazine сообщало, что артиллерия украинских войск снизила темпы стрельбы на 60—80% в связи с дефицитом боеприпасов.