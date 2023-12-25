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Military Watch: украинская артиллерия снизила темпы стрельбы на 60—80%

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Артиллерия украинских войск снизила темпы стрельбы на 60—80% в связи с дефицитом боеприпасов, сообщило издание Military Watch Magazine.
Military Watch: украинская артиллерия снизила темпы стрельбы на 60—80%
  • AP
  • © Alex Babenko

Указывается, что уровень расхода снарядов украинскими военными превысил возможности союзников Киева, а критическое истощение запасов боеприпасов в странах НАТО привело к серьёзным проблемам. 

Автор материала отмечает, что основной причиной является конфликт на Ближнем Востоке, из-за которого США отправили часть вооружений Израилю. Также подчёркивается, что военно-промышленный комплекс Запада не справляется с расходами ВСУ.

Ранее издание написало, что ВСУ растрачивают поставляемые боеприпасы быстрее, чем ожидали на Западе.

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