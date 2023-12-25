Офицер ВСУ заявил, что Россия лишила Украину возможности производить оружие
«России удалось парализовать промышленность Киева... лишив Украину возможности производить нужное снаряжение у себя», — пишет издание со ссылкой на офицера, пожелавшего остаться анонимным.
Он добавил, что к настоящему времени Украина полностью зависима от поставок из США, Британии, ЕС и Южной Кореи. При этом использование Россией нового оружия вынуждает Киев постоянно менять запросы к Западу по военным поставкам.
Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что Россия опередила западные страны по производству вооружений и намерена поддерживать заданный темп.
Производство и поставки оружия для армии в 2023 году по ряду позиций увеличили в 10-12 раз.