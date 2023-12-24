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Минкультуры Украины: сбежавший журналист Печий подписывал документ о возвращении

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Исполняющий обязанности министра культуры Украины Ростислав Карандеев в своих соцсетях заявил, что сбежавший ведущий украинского «24 канала» Алексей Печий подписывал обязательство вернуться в страну после саммита ЕС, на который он отправился.
Минкультуры Украины: сбежавший журналист Печий подписывал документ о возвращении
  • РИА Новости

Как отметил министр, согласно подписанному обязательству, украинец должен был вернуться на территорию страны не позднее 22 декабря, однако не сделал этого.

«Каждый, кто выезжает на реализацию той или иной задачи за границу, подаёт большой пакет документов. Также подписывает заявление с обязательством вернуться на Украину по завершению, и возвращается. Алексей Печий тоже подписывал такое заявление», — цитирует Карандеева РИА Новости.

К своему посту министр также прикрепил соответствующее обращение покинувшего страну Печия с указанным обещанием вернуться.

Глава Минкультуры Украины назвал поступок сбежавшего журналиста неправомерным.

Ранее сообщалось, что Печий отказался возвращаться на Украину после завершения саммита ЕС, который прошёл 14—15 декабря в Брюсселе.

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