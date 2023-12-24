Украинские волонтёры выехали за гумпомощью за границу и сбежали

На Украине десять волонтёров выехали за границу за гумпомощью и сбежали, заявил глава подконтрольной Киеву Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

«Есть две организации, которые воспользовались системой «Путь» для выезда за границу. И во время второй поездки не вернулись на Украину», — написал он в своём Telegram.

В видеообращении к читателям он уточнил, что речь идёт о десяти гражданах. Сейчас вопросом занимаются правоохранительные органы — сбежавших планируют привлечь к ответственности.

Ранее сообщалось, что ведущий украинского «24 канала» Алексей Печий не вернулся на Украину после завершения саммита ЕС, который прошёл 14—15 декабря в Брюсселе.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк предложил лишить ВНЖ украинцев, скрывающихся от мобилизации за границей.