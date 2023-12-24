Военный эксперт Кнутов сообщил о способном бороться с дронами ВСУ «Панцире»

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что с новыми украинскими беспилотниками AQ-400 «Коса» (Scythe) можно бороться с помощью комплекса ПВО «Панцирь-СМ» ВС России.

Об этом этом пишет «Лента.Ру».

«Дрон «Коса» изготовлен из фанеры, форма корпуса — как у ракеты Storm Shadow, крылья фанерные, двигатель бензиновый, современная электроника НАТО», — отметил эксперт.

Он добавил, что этот БПЛА можно запускать роем до девяти штук. При этом один из них будет дроном-командиром, который управляет остальными.

Кнутов рассказал, что, согласно планам Украины, в стране намерены выпускать по 100 дронов в месяц, а к концу 2023 года — до 500. По его словам, это очень серьёзная цифра, которая вынуждает Россию ещё глубже задуматься о средствах обороны.

Помочь в этом, по его мнению, может новый комплекс ПВО «Панцирь-СМ», который уже успешно испытали на фронте.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин призвал не сбавлять темп обеспечения потребностей Вооружённых сил России.

5 декабря сообщалось, что конструкторское бюро приборостроения «Высокоточные комплексы» досрочно выполнило государственный оборонный заказ (ГОЗ) текущего года на поставку зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С».