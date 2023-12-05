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Мишустин призвал не сбавлять темп обеспечения потребностей ВС России

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин призвал не сбавлять темп обеспечения потребностей Вооружённых сил России.
Мишустин призвал не сбавлять темп обеспечения потребностей ВС России
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал на заседании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС России.

«Необходимо не сбавлять набранный темп, строго соблюдать установленные сроки», — цитирует его РИА Новости.

Мишустин подчеркнул, что у российских военнослужащих должно иметься всё необходимое для выполнения важных для страны задач.

«Включая и снаряжение, и оборонительную инфраструктуру», — сказал он.

Ранее конструкторское бюро приборостроения «Высокоточные комплексы» досрочно выполнило государственный оборонный заказ текущего года на поставку зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

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