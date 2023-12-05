Мишустин призвал не сбавлять темп обеспечения потребностей ВС России

Российский премьер-министр Михаил Мишустин призвал не сбавлять темп обеспечения потребностей Вооружённых сил России.

Соответствующее заявление он сделал на заседании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС России.

«Необходимо не сбавлять набранный темп, строго соблюдать установленные сроки», — цитирует его РИА Новости.

Мишустин подчеркнул, что у российских военнослужащих должно иметься всё необходимое для выполнения важных для страны задач.

«Включая и снаряжение, и оборонительную инфраструктуру», — сказал он.

Ранее конструкторское бюро приборостроения «Высокоточные комплексы» досрочно выполнило государственный оборонный заказ текущего года на поставку зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».