Мишустин призвал не сбавлять темп обеспечения потребностей ВС России
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал на заседании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС России.
«Необходимо не сбавлять набранный темп, строго соблюдать установленные сроки», — цитирует его РИА Новости.
Мишустин подчеркнул, что у российских военнослужащих должно иметься всё необходимое для выполнения важных для страны задач.
«Включая и снаряжение, и оборонительную инфраструктуру», — сказал он.
Ранее конструкторское бюро приборостроения «Высокоточные комплексы» досрочно выполнило государственный оборонный заказ текущего года на поставку зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».