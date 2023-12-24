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Гранатомётчики группировки «Запад» уничтожили автотранспорт ВСУ под Купянском

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Гранатомётчики ВС России уничтожили пикап и грузовой автомобиль ВСУ на Купянском направлении.
Гранатомётчики группировки «Запад» уничтожили автотранспорт ВСУ под Купянском
  • РИА Новости

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

В ведомстве рассказали, что военную технику, которую украинские боевики прятали в лесопосадке, вскрыли расчёты БПЛА разведывательного подразделения мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад».

После этого расчёт станкового противотанкового гранатомёта мотострелкового подразделения прибыл на огневую позицию и уничтожил пикап и грузовой автомобиль ВС России.

Ранее Южная группировка российских войск сбила десять беспилотников ВСУ за сутки на Донецком направлении.

Кроме того, ВСУ потеряли четыре танка и БМП Bradley на Донецком направлении.

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