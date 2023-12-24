Conversation: ВСУ не способны перейти в контрнаступление в 2024 году

Украинская армия вряд ли пойдёт в контрнаступление в 2024 году из-за растущих проблем.

«Перспектива ещё одного года войны на истощение особенно беспокоит Киев, поскольку сохраняются сомнения в устойчивости западной военной и финансовой поддержки», — говорится в публикации The Conversation.

Автор материала отметил, что в следующем году в атаку пойдёт, скорее всего, российская армия. Кроме того, добавили журналисты, помимо превосходства в численности войск Россия также обладает ещё одним преимуществом на линии фронта на фоне нехватки боеприпасов в ВСУ.

Ранее в The New York Times сообщали, что Россия перехватила инициативу на большей части поля боя на Украине.

Также украинский военный эксперт Алексей Гетьман сообщил, что ВСУ хватит боеприпасов до апреля 2024 года.